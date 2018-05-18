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Европа может увеличить закупки американского сжиженного газа

Еврокомиссия предложила увеличить поставки из США в европейские страны сжиженного природного газа и расширить необходимую инфраструктуру. В обмен на это Брюссель ожидает отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Европы со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.



В Болгарии 16 мая состоялась встреча лидеров 28 стран-членов ЕС. На ней обсуждался вопрос торговли с США. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкерзаявил, что Европа обязательно сделает ответные шаги для защиты своих интересов в вопросе торговли. При этом Юнкер подчеркнул, что введенные США протекционистские меры нельзя оправдать соображениями национальной безопасности.



Ситуацию в торговле с США также прокомментировал председатель Евросовета Дональд Туск. По его мнению, благодаря действиям американского президента Дональда Трампа в Европе «избавились от всех иллюзий» и готовы к тому, что им придется действовать самостоятельно.

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