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«Уральские авиалинии» проведут распродажу выходного дня «Улетные цены»

18 май 2018 (17:22)

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. С 19 по 20 мая «Уральские авиалинии» проведут распродажу выходного дня «Улетные цены». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Купить билеты можно только на сайте авиакомпании и в мобильном приложении Ural Airlines.

«В акции участвуют направления: Новосибирск — Москва, Москва — Новосибирск — от 6 тыс. руб.; Томск — Москва, Москва — Томск — от 6 тыс. руб.; Иркутск — Москва, Москва — Иркутск — от 6 тыс. руб.; Омск — Москва, Москва — Омск — от 6 тыс. руб.; Москва — Чита — от 10 тыс. руб. (вылеты с 19 мая по 30 июня 2018 года)», — говорится в сообщении.

В стоимость билетов входят все сборы, горячее питание, ручная кладь до 5 кг, одно место багажа до 23 кг. Совершить путешествие в рамках акции можно 1 по 30 июня 2018 года.

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