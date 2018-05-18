Новости дня
«Уральские авиалинии» проведут распродажу выходного дня «Улетные цены»
18 май 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. С 19 по 20 мая «Уральские авиалинии» проведут распродажу выходного дня «Улетные цены». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Купить билеты можно только на сайте авиакомпании и в мобильном приложении Ural Airlines.
«В акции участвуют направления: Новосибирск — Москва, Москва — Новосибирск — от 6 тыс. руб.; Томск — Москва, Москва — Томск — от 6 тыс. руб.; Иркутск — Москва, Москва — Иркутск — от 6 тыс. руб.; Омск — Москва, Москва — Омск — от 6 тыс. руб.; Москва — Чита — от 10 тыс. руб. (вылеты с 19 мая по 30 июня 2018 года)», — говорится в сообщении.
В стоимость билетов входят все сборы, горячее питание, ручная кладь до 5 кг, одно место багажа до 23 кг. Совершить путешествие в рамках акции можно 1 по 30 июня 2018 года.
Купить билеты можно только на сайте авиакомпании и в мобильном приложении Ural Airlines.
«В акции участвуют направления: Новосибирск — Москва, Москва — Новосибирск — от 6 тыс. руб.; Томск — Москва, Москва — Томск — от 6 тыс. руб.; Иркутск — Москва, Москва — Иркутск — от 6 тыс. руб.; Омск — Москва, Москва — Омск — от 6 тыс. руб.; Москва — Чита — от 10 тыс. руб. (вылеты с 19 мая по 30 июня 2018 года)», — говорится в сообщении.
В стоимость билетов входят все сборы, горячее питание, ручная кладь до 5 кг, одно место багажа до 23 кг. Совершить путешествие в рамках акции можно 1 по 30 июня 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала распродажу билетов в бизнес-классе
- «Уральские авиалинии» запустили специальный тариф на рейсы в Москву из Новосибирска
- «Уральские авиалинии» начали распродажу выходного дня
- «Уральские авиалинии» 12-15 января проводят распродажу выходного дня
- «Уральские авиалинии» предоставят скидку до 10% участникам программы «Крылья»