Новости дня
Главу Полевского оштрафовали за задержку с рассмотрением обращения фермера
18 май 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Глава Полевского городского округа Константин Поспелов оштрафован на 5 тыс. руб. за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установило надзорное ведомство, 25 января 2018 года глава крестьянского хозяйства обратился к главе Полевского городского округа с просьбой провести градостроительное зонирование территории в отношении принадлежащих ему на праве собственности земельных участков.
«В нарушение статьи 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», устанавливающей 30-тидневный срок рассмотрения обращений, ответ на заявление главой Полевского городского округа подготовлен и направлен 9 апреля 2018 года, то есть спустя 42 дня», — говорится в сообщении.
После проверки в отношении Константина Поспелова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений». На его основании суд постановил оштрафовать главу городского округа.
Как установило надзорное ведомство, 25 января 2018 года глава крестьянского хозяйства обратился к главе Полевского городского округа с просьбой провести градостроительное зонирование территории в отношении принадлежащих ему на праве собственности земельных участков.
«В нарушение статьи 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», устанавливающей 30-тидневный срок рассмотрения обращений, ответ на заявление главой Полевского городского округа подготовлен и направлен 9 апреля 2018 года, то есть спустя 42 дня», — говорится в сообщении.
После проверки в отношении Константина Поспелова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений». На его основании суд постановил оштрафовать главу городского округа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Нижней Туры оштрафована за игнорирование обращений жителей о капремонте
- Главу администрации Заречного оштрафовали за волокиту
- Глава администрации Пелыма оштрафован за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
- Замглавы администрации Ивделя оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
- Чиновник администрации Качканара оштрафован за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан