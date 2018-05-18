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Главу Полевского оштрафовали за задержку с рассмотрением обращения фермера

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Глава Полевского городского округа Константин Поспелов оштрафован на 5 тыс. руб. за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установило надзорное ведомство, 25 января 2018 года глава крестьянского хозяйства обратился к главе Полевского городского округа с просьбой провести градостроительное зонирование территории в отношении принадлежащих ему на праве собственности земельных участков.



«В нарушение статьи 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», устанавливающей 30-тидневный срок рассмотрения обращений, ответ на заявление главой Полевского городского округа подготовлен и направлен 9 апреля 2018 года, то есть спустя 42 дня», — говорится в сообщении.



После проверки в отношении Константина Поспелова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений». На его основании суд постановил оштрафовать главу городского округа.

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