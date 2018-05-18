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Председатель правительства РФ представил президенту новый состав правительства

УрБК, Москва, 18.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства, в него вошли 10 заместителей председателя правительства и 22 министра.



Структуру нового правительства утвердили 15 мая 2018 года. В частности, министерство образования и науки было разделено на два — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязь переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Должность первого заместителя председателя правительства в новом правительстве займет Антон Силуанов, запреда по социальной политике — Татьяна Голикова, по культуре и спорту — Ольга Голодец, по строительству — Виталий Мутко, по промышленности — Дмитрий Козак, по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов, по транспорту — Максим Акимов, по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев. Должность заместителя председателя правительства в новом правительстве — руководителя аппарата правительства займет Константин Чуйченко. Пост вице-премьера также сохранил Юрий Трутнев, занимающий также должность полпреда на Дальнем Востоке.



Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин.



Федеральные министерства возглавили:

Министр просвещения — Ольга Васильева;

Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков;

Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;

Министр здравоохранения — Вероника Скворцова;

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

Министр природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин;

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;

Министр транспорта — Евгений Дитрих;

Министр цифрового развития — Константин Носков;

Министр культуры — Владимир Мединский;

Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;

Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин;

Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев;

Министр обороны — Сергей Шойгу;

Министр экономического развития — Максим Орешкин;

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;

Министр юстиции — Александр Коновалов;

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;

Министр энергетики — Александр Новак;

Министр финансов — Антон Силуанов.



Президент подпишет указы о назначении новых министров сегодня.

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