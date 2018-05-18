Украинская ловушка для российского бизнеса

Фотография с сайта Ровенского завода высоковольтной аппаратуры

На Украине снова всерьез заговорили о национализации всего российского имущества на своей территории. В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает полную конфискацию предприятий и банков из РФ. Большинство экспертов считают, что внесение этого документа скорее является элементом внутриполитической борьбы в предвыборный период, чем реальным шагом к национализации. Тем не менее риски для российских предприятий, которые сохраняют активы на Украине, остаются высокими. Среди них есть представители уральского бизнеса. В частности, может пострадать группа компаний «Юнако», которая специализируется на реализации крупных проектов в энергетической, нефтегазовой, строительной сферах.Эксперт-аналитик Группы «Финам» Алексей Калачев считает, что политические партии на Украине будут по максимуму использовать в предвыборной борьбе факт внесения этого законопроекта, всю процедуру обсуждения и весь информационный резонанс от него. И это для них будет значить гораздо больше, чем принятие самого документа.По его словам, на территории Украины уже осталось не так много бизнеса, который можно напрямую идентифицировать как российский. Остаются несколько дочерних банков, доли в сотовых операторах «Киевстар» и «МТС-Украина», сеть «ТНК-BP». Менее крупные предприятия, не связанные напрямую с известными холдингами, как правило, формально принадлежат офшорным компаниям.«Сегодняшние отношения между странами создают сложности для российского бизнеса на территории Украины. Экономическая эффективность продолжения деятельности вызывает сомнения. Поэтому многие стараются уйти сами, и кое-кому это уже удалось. «Лукойл» продал свою сеть АЗС. «Русал» реализовал свои предприятия, правда, своему постоянному партнеру — швейцарской компании Glenсore. Сбербанк пытается найти покупателя на свой дочерний банк. Продажа бизнеса — один из способов выйти из ситуации с наименьшими потерями», — полагает А. Калачев.Представитель компании BMS Law Firm Денис Фролов считает, что законопроект, который внесли в Верховную Раду, может повлечь за собой серьезные проблемы для украинской власти. В частности, этот шаг заметно ухудшит инвестиционный климат в стране, который и так оставляет желать лучшего.Генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин заявил, что Киев может использовать и иную тактику выдавливания российского бизнеса из Украины.«Конечно, теоретически они могут объявить национализацию. Проблема состоит в том, что у них нет для этого законных оснований. Россия и Украина юридически не находятся в состоянии войны. Поэтому такую национализацию можно оспорить в международных судах. Но украинские власти могут действовать и другим способом. Они просто усилят давление, чтобы российские компании продавали свои активы нужным людям», — рассказал Виталий Калугин.Аналитик полагает, что предприятия из РФ оказались перед сложным выбором. С одной стороны, на них оказывают сильное давление. С другой — продать активы по разумной цене сейчас невозможно. В текущей ситуации сотрудничать с российским бизнесом никто не хочет.Отметим, что в настоящее время на украинском рынке активно работают несколько уральских предприятий, в том числе екатеринбургская группа «Юнако». Согласно информации, которая размещена на официальном сайте компании, она является собственником Львовской изоляторной компании и Ровенского завода высоковольтной аппаратуры.Первое предприятие специализируется на производстве стеклянных изоляторов (мощность — 4 млн штук в год). Численность работников Львовской изоляторной компании составляет 285 человек. В структуре холдинга Global Insulator Group предприятие занимает второе место по размерам производственных мощностей после Южно-Уральского арматурно-изоляторного завода в Челябинской области.Ровенский завод высоковольтной аппаратуры является одним из крупнейших в СНГ предприятий по производству коммутационной и распределительной аппаратуры напряжением от 0,4 до 220 кВ. За время своего существования предприятие поставило на внутренний и на внешние рынки стран Европы, Азии и Африки более 1 млн выключателей 6-35 кВ, несколько десятков тысяч комплектных распределительных устройств 6-10 кВ, десятки трансформаторных подстанций с преобразованием напряжения от 110 до 0,4 кВ. Все эти годы завод является лидером в своей отрасли.Какая судьба ожидает оба актива после принятия закона о национализации или в результате усиления давления на российский бизнес на Украине, остается только гадать. С высокой долей вероятности можно предполагать, что «Юнако» либо утратит контроль над заводами, либо вынуждена будет создавать сложные схемы, призванные убедить украинские власти, что заводы не принадлежат россиянам.Эксперты отмечают, что с каждым годом российским предприятиям становится все сложнее вести бизнес на Украине. Даже если законопроект о национализации имущества РФ не примут, управлять активами в этой стране сейчас крайне сложно из-за регулярного обсуждения новых антироссийских инициатив, постоянного давления властей и нападения радикалов. В этой ситуации сохранение активов в этой стране само по себе превращается в сложную задачу.