Новости дня

Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургский «Машиностроительный холдинг» за шум и темноту на рабочих местах

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Роспотребнадзор оштрафовал АО «Машиностроительный холдинг» (г. Екатеринбург, ул. Симская, 1) за несоблюдение требований к условиям труда работников.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в апреле 2018 года прошла внеплановая документарная проверка предприятия на основании истечения срока исполнения выданного предписания об устранении выявленных нарушений.



В ходе проверки документов специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарного законодательства. В частности, в 2016-2017 году руководство предприятия не провело в полном объеме мероприятия производственного лабораторного контроля по обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов производственной среды. Кроме того, на некоторых рабочих местах уровни шума и освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам.



За выявленные нарушения санитарного законодательства инспекторы Роспотребнадзора оштрафовали АО «Машиностроительный холдинг» на 10 тыс. руб. и вынесли предупреждение.



«Руководителю предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований и представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», ― сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: