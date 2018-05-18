Новости дня

АКОРТ: Наказание за соблюдение санкций может ограничить развитие производителей товаров РФ

УрБК, Москва, 18.05.2018. Введение наказания за исполнение западных санкций в отношении России может ухудшить условия работы компаний российского потребительского рынка, а также ограничить развитие производителей товаров, в частности — их экспорт. Об этом представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет агентство РИА «Новости».



Принятие закона негативно отразится на развитии национальных производителей потребительских товаров, в особенности — в части их выхода на внешние рынки, следует из письма АКОРТ.



«Так, требование к хозяйствующим субъектам по исполнению действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, приводит к рискам применения к таким хозяйствующим субъектам вторичных санкций и последующим ограничениям для их работы на внешних рынках. Особенно критичными такие ограничения могут стать для российских предприятий, экспортирующих свою продукцию», — указывается в документе.



При существующем снижении спроса на некоторые категории продуктов внутри страны, ограничение экспорта негативно скажется на финансовом положении производителей продуктов. АКОРТ просит учесть мнение ассоциации при дальнейшем рассмотрении законопроекта.



Ранее в Госдуме в первом чтении был принят проект закона, который вводит наказание за исполнение санкций западных стран в РФ в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб. Сегодня депутаты должны были рассмотреть документ во втором чтении, но вопрос перенесли.



Законопроект также вводит наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: