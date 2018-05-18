Кризис

Оборот добывающих компаний в Свердловской области сократился на 7,1%

В январе-апреле 2018 года оборот добывающих компаний Свердловской области составил 22 млрд 189 млн руб. По сравнению с прошлым годом он сократился на 7,1%, следует из данных Свердловскстата.



Оборот сельхозпредприятий региона за этот период вырос на 2,2% в годовом выражении, до 15 млрд 641 млн руб., обрабатывающих производств — на 12,7%, до 566 млрд 459 млн руб., электро-, тепло- и газоснабжающих компаний — на 7%, до 143 млрд 823 млн руб., водоснабжающих — на 34,5%, до 15 млрд 769 млн руб.



В целом оборот всех предприятий Свердловской области в январе-апреле 2018 года составил 1 трлн 658 млрд 466 млн руб. За год показатель увеличился на 8,7%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: