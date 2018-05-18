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Минимальная стоимость пакетного тура за рубеж в Екатеринбурге составляет в среднем 54,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге минимальная стоимость пакетного тура на неделю для двоих человек в июне составляет в среднем 54 тыс. 260 руб. Речь идет о пяти популярных зарубежных направлениях — Турции, Кипре, Греции, Испании и Италии, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.



Аналитики отмечают, что среди городов-миллионников РФ (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) Екатеринбург занимает последнее, 13 место по стоимости пакетных туров для отдыха в популярных морских странах. Второе место заняла Казань (58 тыс. 157 руб.), третье — Ростов-на-Дону (60 тыс. 306 руб.).



Пакетные туры с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга существенно доступнее, чем из регионов (36 тыс. 069 руб. и 42 тыс. 841 руб. соответственно). Наряду с более высокими доходами это делает жителей Москвы и Санкт-Петербурга ключевыми источниками формирования выездного турпотока.



Самыми дорогими миллионниками РФ по стоимости пакетных туров оказались города Сибирского федерального округа — Новосибирск, Омск и Красноярск.



«Стоимость пакетных туров во многом зависит от развитости маршрутной сети аэропорта, уровня конкуренции между авиакомпаниями и туристическими операторами. Аэропорт Екатеринбурга имеет самое большое количество международных рейсов среди региональных миллионников, жители Свердловской области могут приобрести пакетные туры с прямым перелетом более чем в десять стран мира, подходящих для морского отдыха. Чтобы представить ситуацию в других городах, достаточно сказать, что не из всех миллионников можно напрямую улететь даже в рассматриваемый топ-5 направлений. А у жителей пяти из тридцати крупнейших городов страны выбора и вовсе нет: единственным зарубежным направлением в расписании их аэропортов летом будет Турция», — отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

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