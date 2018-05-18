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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 15 коп.

18 май 2018 (14:47)

УрБК, Москва, 18.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 12 коп., до 61,94 руб., евро — на 15 коп., до 73,18 руб.

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