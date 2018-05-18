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Ввод жилья в Свердловской области в апреле сократился на 11,6%

18 май 2018 (14:25)

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. За январь-апрель 2018 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 546 тыс. кв. м. жилья, что на 41,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В апреле 2018 года на Среднем Урале ввели 136,5 тыс. кв. м. жилья. Это на 11,6% ниже показателя соответствующего периода 2017 года. В сегменте индивидуального жилищного строительства в апреле было построено 59,2 тыс. кв. м.

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