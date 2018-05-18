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УБРиР открыл отделение для обслуживания малого бизнеса в Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Тюмени отделение для обслуживания малого бизнеса. Как сообщает пресс-служба банка, новый офис расположен на третьем этаже в бизнес-центре «Менделеев House» по адресу улица Немцова, 22.



«Легкий» офис в Тюмени стал шестым по счету, открытый банком в этом году. Как поясняют в УБРиР, подобные отделения — симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost. В новых точках продаж, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема оплаты по банковским картам, подключить сервисы для развития бизнеса, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк в три клика. Любые вопросы бизнеса специалисты решают через интернет-банк или по телефону. Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.



По словам руководителя центра развития сети УБРиР Артема Равича, сейчас на рынке наблюдается оживление в сфере частного бизнеса, поэтому банк усиливает свои позиции на территории присутствия.



«Мы видим, что спрос на услуги со стороны клиентов МСБ растет, и нам важно поймать этот тренд. Тюмень находится в числе приоритетных городов, где банк активно развивает бизнес», ― пояснил Артем Равич.



Выгодные тарифы банка по услугам для малого бизнеса ранее отметило агентство AnalyticResearchGroup. По итогам исследования УБРиР вошел в тройку рейтинга самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов среди 23 российских банков.



«Сейчас простота взаимодействия с банком и возможность клиента сэкономить свое время на визитах в отделения становятся обязательными критериями выбора банка для обслуживания. В наших офисах все услуги могут быть оказаны дистанционно — с выездом менеджера в офис клиента. На любой вопрос по обслуживанию бизнеса менеджер ответит по телефону. С другой стороны, мы понимаем, что предпринимателям важно иметь канал живого общения с сотрудниками банка. Эту потребность как раз и закрывает формат «легкой» сети», — прокомментировал Артем Равич.



Развитием «легкой» сети УБРиР занимается с 2012 года, с того момента на карте появился 41 офис, сфокусированный на обслуживании малого бизнеса. Вся офисная сеть банка по данным на 1 мая 2018 года насчитывает 194 отделения в 43 регионах России. До конца этого года банк планирует открыть еще девять отделений «легкого» формата — на Дальнем Востоке, юге и в центральной части России.

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