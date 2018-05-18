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Администрация Екатеринбурга лишится права на организацию временных парковок
18 май 2018 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. На рассмотрение Екатеринбургской гордумы (ЕГД) внесен проект, связанный с организацией временных автопарковок. Документ опубликован в базе ЕГД.
Проектом предлагается признать утратившим силу прежнее решение гордумы, которое наделяло органы местного самоуправления правом определять места для автопарковок на землях общего пользования, формировать перечень земельных участков, на которых могут быть организованы платные муниципальные парковки, или предоставлять такие участки.
Документ рекомендуется принять в связи с поправками в федеральном законодательстве.
Проектом предлагается признать утратившим силу прежнее решение гордумы, которое наделяло органы местного самоуправления правом определять места для автопарковок на землях общего пользования, формировать перечень земельных участков, на которых могут быть организованы платные муниципальные парковки, или предоставлять такие участки.
Документ рекомендуется принять в связи с поправками в федеральном законодательстве.
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