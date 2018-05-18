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Таможня подозревает компанию из Екатеринбурга в уклонении от уплаты пошлин на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении екатеринбургской компании по подозрению в уклонении от уплаты пошлин по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).



В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники обнаружили, что на протяжении трех лет одно из предприятий Екатеринбурга заявляло неверный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, таким образом занижая суммы пошлин. По предварительным оценкам, ущерб для бюджета составил 4,5 млн руб.



Как уточнили в пресс-службе УТУ, компания продает итальянское оборудование для измерения температуры жидкого металла, склад с оборудованием при этом находится в Магнитогорске.



«После выявленных фактов предприятие продолжает вести внешнеэкономическую деятельность и теперь декларирует товары в соответствии с законодательством», ― уточнили в пресс-службе УТУ.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

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