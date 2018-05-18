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Гражданина России казнят в Ираке за участие в ИГ

Суд в Ираке приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет Arab News со ссылкой на источник в суде.



Отмечается, что фамилия осужденного — Хасанов.



По информации издания, за последние несколько месяцев более 300 человек были приговорены в Ираке к смертной казни. Среди них около 100 иностранцев.



В середине апреля иракский суд приговорил к пожизненному заключению или смертной казни семь иностранок, среди пожизненно осужденных две россиянки — уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения.

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