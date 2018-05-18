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В США скончался известный историк Ричард Пайпс

Американский историк, советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс скончался в США на 96 году жизни. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook профессор Нью-Йоркского университета Барбара Киршенблат-Гимблет.



Информацию о смерти историка подтвердила польская газета Rzeczpospolita.



Ричард Пайпс написал множество трудов, посвященных истории России. В 2015 году вышла книга «Два пути России» — сборник его публикаций, лекций и интервью за последние несколько лет. В ней он, в частности, пишет, как страна может отказаться от прежней «вотчинной» модели государства, где правители не управляют государством, а владеют им, передает портал «Лента.ру».

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