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На Донбассе при взрыве погибли военные НАТО

При взрыве на минном поле в районе подконтрольной Киеву Авдеевки погибли трое военнослужащих НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР.



Отмечается, что инцидент произошел в ходе посещения НАТОвскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки.



«Командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — говорится в сообщении.



По словам источника, погибли военнослужащие НАТО из Канады. Двое военных из США получили ранения. Также есть информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков.

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