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Уральские предприятия могут обеспечить до 80% от потребностей ВСМ Екатеринбург — Челябинск

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Предприятия Урала смогут покрыть до 80% от потребностей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск в материалах и оборудовании. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.



Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) по поручению свердловского правительства в ближайшее время проведет рабочее совещание по вопросам участия в создании высокоскоростной магистрали региональных промышленных групп и компаний МСБ, производителей продукции, необходимой при строительстве ВСМ и сопутствующей инфраструктуры.



«Запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. Эффект будет получен и от самого строительства. Создание двухпутной магистрали формирует масштабные возможности для работающих на Урале компаний. Проект предусматривает высокий уровень локализации — до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала», — заявил генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

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