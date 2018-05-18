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Оборот добывающих компаний в Свердловской области сократился на 7,1%
18 май 2018 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В январе-апреле 2018 года оборот добывающих компаний Свердловской области составил 22 млрд 189 млн руб. По сравнению с прошлым годом он сократился на 7,1%, следует из данных Свердловскстата.
Оборот сельхозпредприятий региона за этот период вырос на 2,2% в годовом выражении, до 15 млрд 641 млн руб., обрабатывающих производств — на 12,7%, до 566 млрд 459 млн руб., электро-, тепло- и газоснабжающих компаний — на 7%, до 143 млрд 823 млн руб., водоснабжающих — на 34,5%, до 15 млрд 769 млн руб.
В целом оборот всех предприятий Свердловской области в январе-апреле 2018 года составил 1 трлн 658 млрд 466 млн руб. За год показатель увеличился на 8,7%.
Оборот сельхозпредприятий региона за этот период вырос на 2,2% в годовом выражении, до 15 млрд 641 млн руб., обрабатывающих производств — на 12,7%, до 566 млрд 459 млн руб., электро-, тепло- и газоснабжающих компаний — на 7%, до 143 млрд 823 млн руб., водоснабжающих — на 34,5%, до 15 млрд 769 млн руб.
В целом оборот всех предприятий Свердловской области в январе-апреле 2018 года составил 1 трлн 658 млрд 466 млн руб. За год показатель увеличился на 8,7%.
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