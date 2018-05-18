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Суд оштрафовал директора нижнетуринского «Магнита» на 30 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Суд оштрафовал директора магазина сети «Магнит» в Нижней Туре, расположенного на улице 40 лет Октября, на 30 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в октябре 2016 года сотрудники Роспотребнадзора проводили плановую выездную проверку торговой точки. В ходе мероприятия инспекторы выявили нарушения технических регламентов в магазине.



«В ходе проверки было установлено, что в магазине хранилась и реализовывалась заведомо недоброкачественная продукция. Так, морковь и картофель имеют неограниченный срок годности при условии их хранения при температуре не выше +10 градусов для моркови и +6 градусов — для картофеля. Температура в торговом зале при проверке составила +15 градусов. Мороженое «Снежное лакомство», масло сливочное шоколадное «Крестьянка» имели явные признаки недоброкачественности. Также были проблемы с маркировкой продуктов», ― рассказали в облсуде.



Кроме того, у входа в магазин не было знака о запрете курения, что также нарушает законодательство. По итогам проверки Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал директора магазина на 20 тыс. руб. по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» и на 10 тыс. руб. по части 1 статьи 6.25 КоАП РФ «Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».



Директор магазина обжаловала постановление Роспотребнадзора в Нижнетуринском городском суде, однако суд отказал ей в удовлетворении иска. Тогда женщина подала апелляцию. Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и изучив доводы жалобы, не нашел оснований для отмены или изменения постановления.

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