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В Екатеринбурге средние розничные цены на бензин в апреле выросли на 1,59%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Средние розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в Екатеринбурге в апреле 2018 года увеличились на 1,59% по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщается в отчете УФАС России по Свердловской области.



При этом средняя цена бензина АИ-95 в уральской столице в апреле достигла 40,27 руб. за литр, АИ-92 — 37,6 руб. Средняя цена дизельного топлива выросла на 1,52%, до 41,54 руб. за литр.



В Нижнем Тагиле средняя розничная цена на бензин АИ-95 за месяц увеличилась на 2,08%, до 40,69 руб. за литр, на АИ-92 — на 2,36%, до 38,09 руб., на дизельное топливо — на 1,35%, до 41,21 руб. за литр.

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