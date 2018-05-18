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Олег Рябко назначен гендиректором ломозаготовительной компании Группы ЧТПЗ
18 май 2018 (11:21)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Олег Рябко назначен генеральным директором ломозаготовительной компании Группы ЧТПЗ «МЕТА». Соответствующее решение принято советом директоров ООО «МЕТА».
«На посту главы ГК «МЕТА» Олег Рябко займется оперативным управлением ломозаготовительного бизнеса Группы ЧТПЗ, повышением его эффективности, достижением целевых финансово-экономических и производственных показателей.
Андрей Павлов, ранее занимавший этот пост, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта», — говорится в сообщении пресс-службы Группы ЧТПЗ.
ГК «МЕТА» образована в 2004 году и входит в топ-3 отечественных компаний, занимающихся ломопереработкой, с долей 6% на рынке РФ по итогам 2017 года. Стратегической целью деятельности компании является обеспечение потребностей трубного дивизиона Группы ЧТПЗ качественным металлургическим сырьем и получение прибыли от продажи лома цветных и чёрных металлов на внешнем рынке.
«На посту главы ГК «МЕТА» Олег Рябко займется оперативным управлением ломозаготовительного бизнеса Группы ЧТПЗ, повышением его эффективности, достижением целевых финансово-экономических и производственных показателей.
Андрей Павлов, ранее занимавший этот пост, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта», — говорится в сообщении пресс-службы Группы ЧТПЗ.
ГК «МЕТА» образована в 2004 году и входит в топ-3 отечественных компаний, занимающихся ломопереработкой, с долей 6% на рынке РФ по итогам 2017 года. Стратегической целью деятельности компании является обеспечение потребностей трубного дивизиона Группы ЧТПЗ качественным металлургическим сырьем и получение прибыли от продажи лома цветных и чёрных металлов на внешнем рынке.
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