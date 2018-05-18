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В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией
18 май 2018 (10:59)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) городского УМВД. Об этом УрБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Операция по их задержанию была проведена вчера в 17.50 на улице Буторина в столице Среднего Урала сотрудниками регионального УФСБ. В изобличении принимали участие сотрудники подразделения безопасности ГУ МВД Свердловской области», — сказал В. Горелых.
Сотрудники полиции из ОЭБ и ПК подозреваются в получении взятки в размере 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры. Предполагается, что за эту сумму полицейские должны были прекратить проверки.
К настоящему времени возбуждено уголовное дело с одним фигурантом. Роль второго оперативника в этой схеме уточняется. Со стороны УМВД по Екатеринбургу назначена служебная проверка.
«Операция по их задержанию была проведена вчера в 17.50 на улице Буторина в столице Среднего Урала сотрудниками регионального УФСБ. В изобличении принимали участие сотрудники подразделения безопасности ГУ МВД Свердловской области», — сказал В. Горелых.
Сотрудники полиции из ОЭБ и ПК подозреваются в получении взятки в размере 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры. Предполагается, что за эту сумму полицейские должны были прекратить проверки.
К настоящему времени возбуждено уголовное дело с одним фигурантом. Роль второго оперативника в этой схеме уточняется. Со стороны УМВД по Екатеринбургу назначена служебная проверка.
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