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В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) городского УМВД. Об этом УрБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Операция по их задержанию была проведена вчера в 17.50 на улице Буторина в столице Среднего Урала сотрудниками регионального УФСБ. В изобличении принимали участие сотрудники подразделения безопасности ГУ МВД Свердловской области», — сказал В. Горелых.



Сотрудники полиции из ОЭБ и ПК подозреваются в получении взятки в размере 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры. Предполагается, что за эту сумму полицейские должны были прекратить проверки.



К настоящему времени возбуждено уголовное дело с одним фигурантом. Роль второго оперативника в этой схеме уточняется. Со стороны УМВД по Екатеринбургу назначена служебная проверка.

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