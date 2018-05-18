Новости дня
В Екатеринбурге снесли здание незаконной автомойки площадью более 400 кв. м.
18 май 2018 (10:40)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге под контролем судебных приставов было исполнено решение суда о сносе самовольно построенной автомойки площадью 435 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«В Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью, без разрешения перестроившего временный объект в капитальное двухэтажное здание на земельном участке, не предназначенном для этого», — говорится в сообщении.
В арбитражный суд обратилось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с иском о признании двухэтажного кирпичного здания с офисными помещениями на втором этаже и боксовыми помещениями автомойки, сервиса и шиномонтажной мастерской на первом самовольной постройкой.
В итоге под контролем судебных приставов состоялся принудительный снос объекта.
«В Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью, без разрешения перестроившего временный объект в капитальное двухэтажное здание на земельном участке, не предназначенном для этого», — говорится в сообщении.
В арбитражный суд обратилось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с иском о признании двухэтажного кирпичного здания с офисными помещениями на втором этаже и боксовыми помещениями автомойки, сервиса и шиномонтажной мастерской на первом самовольной постройкой.
В итоге под контролем судебных приставов состоялся принудительный снос объекта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге снесут незаконное кафе в Орджоникидзевском районе
- В Екатеринбурге судебные приставы снесли нелегальный автосервис
- В Екатеринбурге по решению суда снесли кафе на пр. Космонавтов
- В Екатеринбурге суд обязал директора ООО «Люкс-Авто» выплатить штраф 60 тыс. рублей
- С начала 2009 года Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области вынесено 131 ограничение права на выезд из РФ в отношении должников