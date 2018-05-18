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В Екатеринбурге снесли здание незаконной автомойки площадью более 400 кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге под контролем судебных приставов было исполнено решение суда о сносе самовольно построенной автомойки площадью 435 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«В Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью, без разрешения перестроившего временный объект в капитальное двухэтажное здание на земельном участке, не предназначенном для этого», — говорится в сообщении.



В арбитражный суд обратилось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с иском о признании двухэтажного кирпичного здания с офисными помещениями на втором этаже и боксовыми помещениями автомойки, сервиса и шиномонтажной мастерской на первом самовольной постройкой.



В итоге под контролем судебных приставов состоялся принудительный снос объекта.

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