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В апреле 2018 года производство лекарств на Среднем Урале сократилось на 17,3%
18 май 2018 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В апреле 2018 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Свердловской области сократилось на 17,3% в годовом выражении и на 19,3% относительно предыдущего месяца, сообщает Свердловскстат.
За январь-апрель 2018 года производство в данной сфере сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом индекс обрабатывающих производств за январь-апрель 2018 года составил 112,2%. Относительно прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов (на 6,4%), изделий из дерева, соломы и пробки, кроме мебели (9,2%), резиновых и пластмассовых изделий (5,8%), машин и оборудования (69,4%), автотранспортных средств (32,8%), прочих транспортных средств и оборудования (22,8%).
Значительно сократилось за год производство бумаги и бумажных изделий (44,3%), кожи и кожаных изделий (25,1%), текстильных изделий (15,5%).
За январь-апрель 2018 года производство в данной сфере сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом индекс обрабатывающих производств за январь-апрель 2018 года составил 112,2%. Относительно прошлого года увеличилось производство пищевых продуктов (на 6,4%), изделий из дерева, соломы и пробки, кроме мебели (9,2%), резиновых и пластмассовых изделий (5,8%), машин и оборудования (69,4%), автотранспортных средств (32,8%), прочих транспортных средств и оборудования (22,8%).
Значительно сократилось за год производство бумаги и бумажных изделий (44,3%), кожи и кожаных изделий (25,1%), текстильных изделий (15,5%).
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