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В Камышлове приостановлена работа трех торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Камышлове приостановлена работа трех торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки в ТЦ «Московский» выявлено отсутствие автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре. Также установлено, что запоры на дверях эвакуационных путей и выходов не обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри без ключа.



В ТЦ «Остров сокровищ» и ТЦ «Аврора», в частности, выявлено отсутствие эвакуационного освещения, автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре.



Суд вынес определения об удовлетворении ходатайств прокуратуры, запретив эксплуатацию этих торговых центров.



Всего в Камышлове прокуратура проверила деятельность 15 объектов, включая торговые центры, торгово-развлекательные центры, детские развлекательные центры и кафе.



Проверки проводились в связи с трагическими событиями в г. Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли несколько десятков человек.

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