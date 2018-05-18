Новости дня

В Камышлове приостановлена работа трех торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности

18 май 2018 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Камышлове приостановлена работа трех торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки в ТЦ «Московский» выявлено отсутствие автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре. Также установлено, что запоры на дверях эвакуационных путей и выходов не обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В ТЦ «Остров сокровищ» и ТЦ «Аврора», в частности, выявлено отсутствие эвакуационного освещения, автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре.

Суд вынес определения об удовлетворении ходатайств прокуратуры, запретив эксплуатацию этих торговых центров.

Всего в Камышлове прокуратура проверила деятельность 15 объектов, включая торговые центры, торгово-развлекательные центры, детские развлекательные центры и кафе.

Проверки проводились в связи с трагическими событиями в г. Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли несколько десятков человек.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: