Кризис

Российский топливный союз предупредил об исчезновении независимых сетей АЗС из-за ценовых скачков на рынке

Российский топливный союз направил в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева письмо в связи с ценовыми скачками на рынке. Документ опубликовала газета «Ведомости».



В письме в первую очередь указывается, что с 11 мая 2017 года по 11 мая 2018 года биржевые цены на бензин Аи-92 выросли на 30,3% (региональный индекс), на АИ-95 — на 27,8 %, на ДТ — на 37,4%.



Розничные цены на топливо за прошедший год выросли на 10-11%, за первые четыре месяца 2018 года — на 5-5,5%. В организации отметили, что на этом фоне реакция со стороны ФАС практически отсутствует.



«На самом деле, работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются», — говорится в сообщении.



Как полагают участники рынка, если ситуация с ценами на топливо не изменится, то независимые сети АЗС могут исчезнуть.



Российский топливный союз призвал Д. Медведева в «ручном режиме» перенаправить бензин на внутренний рынок для повышения объема на бирже.



По оценке союза, независимые АЗС составляют 60% рынка.

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