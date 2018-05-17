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С 1 июня максимальная сумма выплаты по европротоколу в РФ будет увеличена в два раза

УрБК, Москва, 17.05.2018. Банк России утвердил изменения в правила ОСАГО, которые вступают в силу с 1 июня 2018 года. Об этом говорится на сайте регулятора.



С этой даты по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза — до 100 тыс. руб. для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует безлимитный европротокол.



«Другая важная новация: воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) — мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России», — говорится в сообщении.



В настоящее время около 30% ДТП оформляются в упрощенном порядке. По итогам 2017 года общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд руб.

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