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Япония завершает подготовку ответных мер на введение пошлин США
17 май 2018 (17:36)
Правительство Японии завершает подготовку ответных мер на введение ввозных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, в ближайшее время они будут представлены в ВТО, передает Reuters со ссылкой на сообщение, которое транслировалось в эфире телерадиокомпании NHK.
В Токио рассчитывают, что ответные меры приведут к тому, что США потеряют около 409 млн долл. США. Данная сумма эквивалентна экономическому ущербу, который нанесли ввозные пошлины на сталь и алюминий, сказал источник NHK.
Япония, в отличие некоторых других союзников США, не включена в список стран, в отношении которых Соединенные Штаты не будут вводить пошлины.
В Токио рассчитывают, что ответные меры приведут к тому, что США потеряют около 409 млн долл. США. Данная сумма эквивалентна экономическому ущербу, который нанесли ввозные пошлины на сталь и алюминий, сказал источник NHK.
Япония, в отличие некоторых других союзников США, не включена в список стран, в отношении которых Соединенные Штаты не будут вводить пошлины.
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