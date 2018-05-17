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ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли
17 май 2018 (17:35)
Во время Астанинского экономического форума Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), передает РИА «Новости».
«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража», — сказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Он отметил, что по условиям временного соглашения будет создан временный комитет на уровне высоких должностных лиц, а также будут направлены усилия на формирование бизнес-диалога, передает портал «Газета.ру».
«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража», — сказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Он отметил, что по условиям временного соглашения будет создан временный комитет на уровне высоких должностных лиц, а также будут направлены усилия на формирование бизнес-диалога, передает портал «Газета.ру».
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