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Более 30% российских компаний не имеют средств защиты от DDoS-атак

УрБК, Москва, 17.05.2018. Более 30% российских компаний не опасаются DDoS-атаки, поэтому не имеют средств защиты от них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».



«Российские компании доверяют проблему предотвращения DDoS-атак сторонним организациям или не защищаются от угроз этого типа вообще. По данным экспертов, 33% предприятий полагаются на технологических партнеров, в том числе интернет-провайдеров, и 34% не стремятся противостоять DDoS-атакам, поскольку считают, что не столкнутся с ними», — отмечают в пресс-службе «Лаборатории Касперского».



По данным исследования, часть российских компаний осознает необходимость противодействия хакерским атакам этого вида: 39% считают, что они уязвимы к подобным угрозам, еще 24% не располагают достаточной информацией о DDoS-атаках, но хотели бы знать больше.



«Каждая компания может стать жертвой DDoS-атак, количество которых не будет снижаться в ближайшее время. Коммерческие организации должны отдавать себе отчет в том, что они сильно рискуют, полагаясь только на интернет-провайдеров и других технологических партнеров. Мы не раз наблюдали волны массовых DDoS-атак в России — попытки злоумышленников дискредитировать или разрушить бизнес компаний любого масштаба. Поэтому всем нужно уделять должное внимание собственной информационной безопасности», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселева.

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