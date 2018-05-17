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В Екатеринбурге будут судить жителя Санкт-Петербурга по обвинению в хищении средств автовладельцев

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. В Орджоникидзевский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в хищении средств автовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемый вместе со своим сообщником, по версии следствия, арендовал в Орджоникидзевском районе помещение на имя ООО «Ново-Холдинг» (торговое имя AUTOREAL).



«Под данной торговой маркой они разместили в СМИ информацию об оказании гражданам услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение. В действительности же обвиняемые после реализации автомобилей присваивали денежные средства, а клиенты компании оставались без автомобилей и без денег», — говорится в сообщении.



Получив машины, сообщники продавали их по ценам ниже рыночных. Общая сумма нанесенного ими ущерба составляет 1,1 млн руб. Сообщник обвиняемого Дмитрий Хижняк был осужден в апреле 2018 года и был приговорен к 6 годам лишения свободы. Его подельник долгое время скрывался и был задержан только в прошлом месяце. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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