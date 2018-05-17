ММК запустил новый сервисный металлоцентр

Фотография с сайта ОЭЗ «Алабуга»

На этой неделе в Республике Татарстан состоялась торжественная церемония запуска нового сервисного металлоцентра (СМЦ) ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга» — производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности.Сервисный центр расположен в ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшей в России особой экономической зоне промышленно-производственного типа. В торжественной церемонии запуска нового СМЦ приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, генеральный координатор «Джошкуноз Холдинг А.Ш.» и генеральный директор ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» Ахмет Эрдем Аджай, президент и генеральный директор СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов, а также другие официальные лица и представители ведущих компаний автопрома — потенциальных клиентов СМЦ.ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» производит стальные заготовки (бланки), используемые при создании компонентов автомобилей. Производственные мощности сервисного металлоцентра — до 60 тыс. тонн в год. СМЦ позволит обеспечить полный производственный цикл российским автопроизводителям и локализованным на территории России иностранным автоконцернам, расположенным, в частности, в Поволжском и Уральском регионах. Потенциальными клиентами металлоцентра являются Ford, КАМАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, Nissan, «АвтоВАЗ», GM-Avtovaz, УАЗ, ГАЗ и другие компании.Высококачественные стальные заготовки-бланки представляют собой готовую заготовку с технологическими отверстиями и изгибами, необходимыми для штамповки деталей кузова автомобилей. Технологические характеристики индивидуальны по каждому продукту и соответствуют внутренним стандартам автозаводов. Требования соответствуют стандартам TS-16949-2002, ISO 9000, ISO 1400, OHSAS 18001.«Участие в данном проекте соответствует стратегии ММК по увеличению производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью для российского рынка. Создание современного сервисного металлоцентра для производства стальных заготовок-бланков позволит ММК укрепить свои позиции на рынке автолиста в регионе с крупнейшей концентрацией автомобилестроительных предприятий», — рассказал В. Рашников.Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся лидером российского рынка металлопроката, традиционно рассматривает сотрудничество с автопроизводителями как один из своих приоритетов.Ранее стало известно, что ММК заметно нарастил объемы поставок автомобильных листов. Это произошло за счет ввода в эксплуатацию нового агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) №3 в июле 2017 года. В ноябре данный проект стал победителем конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России».Как рассказал ведущий специалист Научно-технического центра комбината Антон Антонов, ММК является одним из ведущих производителей автомобильного листа в России. Поддерживать этот статус компании позволяет способность удовлетворять постоянно растущие требования к качеству автолиста, которые выдвигают автопроизводители.«Приоритетная задача для сохранения конкурентоспособности ММК на рынке автолиста — освоение новых типов марок стали. Так, в рамках реализуемой многолетней программы одобрения металлопроката у иностранных и отечественных автопроизводителей в 2017 году в условиях листопрокатного цеха № 11, в котором расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, освоено производство и ведутся поставки по коммерческим заказам ведущим потребителям автомобильной промышленности высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Также в рамках данной программы опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600, СP800», — сообщили в пресс-службе предприятия.Реализация проекта строительства АНГЦ №3 также полностью соответствует стратегии ММК по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. С запуском агрегата мощности комбината по производству оцинкованного проката возросли почти на 20%, превысив 2 млн тонн в год.