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Ларису Ассонову, обвиняемую в хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс», могут лишить свободы на 5,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. В Кировском районном суде Екатеринбурга проходит судебное следствие по уголовному делу в отношении Ларисы Ассоновой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, Л. Ассонова в период с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, действуя в группе лиц, совершила хищение денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» путем злоупотребления доверием пайщиков.



Роль Ассоновой заключалась в том, что она находила юридические лица, обладающие свойствами фирм-однодневок, фактически не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. После чего она обеспечивала перечисление по фиктивным договорам денежных средств на расчетные счета фирм-однодневок с расчетных счетов ПЖСК.



В дальнейшем похищенные денежные средства, полученные от пайщиков кооператива, обвиняемая, действуя в группе лиц, присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.



Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы.



По совокупности приговоров (учитывая приговор Сысертского районного суда, вынесенный в ноябре 2017 года) государственный обвинитель запросил для подсудимой 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Напомним, вместе с Л. Ассоновой обвинения по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков «Бухты Квинс» предъявлено художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.

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