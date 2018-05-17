«Либерализация» ОСАГО ударит по автовладельцам

С 31 августа 2018 года Банк России планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Страховые компании поясняют, что это будет первым этапом либерализации тарифов в данном сегменте страхования, которая позволит добросовестным водителям меньше платить за свой полис. Между тем представители автовладельцев отмечают, что реформа выгодна только страховщикам: она приведет к удорожанию услуги для большинства граждан и массовым отказам от заключения договоров.Как поясняют в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на первом этапе модернизации системы ОСАГО, который начнется летом этого года, изменения будут минимальными. Тарифный коридор будет расширен на 20% вверх и 20% вниз. Будет существенно увеличено количество сегментов по коэффициенту возраст-стаж — с 5 до 50. Для того, чтобы этот коэффициент не слишком сильно повлиял на стоимость полиса ОСАГО, на этом этапе планируется минимальное отклонение по величине на 5%. В дальнейшем значимость его увеличится.«Основная идея индивидуализации тарифов заключается в том, чтобы простое равномерное повышение тарифной нагрузки на всех водителей заменить алгоритмом, согласно которому нарушитель правил или начинающий водитель получит больший тариф, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший. Это позволит компенсировать издержки по рисковому сегменту, при этом хорошие водители не будут платить за плохих», — рассказали в РСА.По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, первый шаг, который будет сделан в этом направлении — страховщикам дадут возможность устанавливать некоторые коэффициенты.Напомним, сегодня при расчете стоимости ОСАГО учитываются восемь коэффициентов: территории, безаварийной езды (бонус-малус), возраста-стажа, мощности и сезонности использования автомобиля, за грубые нарушения ПДД, а также зависящие от количества водителей в страховке и срока, на который она оформляется.По словам экспертов, заявленная «либерализация» тарифов и их индивидуализация с большой вероятностью приведут к тому, что страховщики станут манипулировать этими коэффициентами, начисляя максимальную сумму за полис ОСАГО.«Уже сегодня с применением коэффициентов возникает множество проблем. Например, бонус-малус могут снять, если водитель продал машину и год не оформлял страховку, или из-за ошибок в базе данных. Тогда автовладельцу приходится платить значительно больше, хотя его вины в этом нет. Иногда для собственника машины увеличивают коэффициент за нарушения, допущенные другим водителем. Это особенно актуально для предпринимателей, имеющих несколько транспортных средств. И далеко не всегда гражданам удается в суде доказать неправомерность подобных начислений. Так называемая «либерализация» существенно обострит ситуацию», — считает директор НП «Автоэкспертиза» Валерий Кузнецов.По его словам, реформа ОСАГО задумана исключительно в интересах страховых компаний, на которые ГИБДД возложила значительную часть функций по оформлению ДТП, а это требует дополнительных средств. Что касается автовладельцев, большинству из них придется либо платить за полис заметно больше, либо доказывать свою правоту в судах.При этом эксперты сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация неизбежно приведет к увеличению количества граждан, которые отказываются страховать свою гражданскую ответственность или покупают поддельные полисы.«На сегодняшний день, даже по данным РСА, не имеют действующих полисов ОСАГО около 3 млн водителей. На мой взгляд, таких людей гораздо больше. По разным данным, повышение стоимости страховки может составить от 20 до 50%. С учетом изменения различных коэффициентов, некоторым водителям придется платить в два раза больше. При сравнительно небольшом размере штрафа, который сегодня составляет 800 руб., такие граждане могут попросту перестать покупать полисы, поскольку ответственность, установленная за их отсутствие, не так страшна, как покупка ОСАГО по новой цене», — поясняет представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.Ситуацию усугубляет и тот факт, что вопреки требованиям законодательства водителям из «группы риска» страховщики зачастую отказывают в оформлении полиса, направляя в другие компании. Такая же ситуация складывается с владельцами отечественных машин и транспортных средств, которым больше 10 лет.В результате, по мнению экспертов, именно автомобилисты из «группы риска» в числе первых будут массово отказываться от оформления полисов ОСАГО. Но это не значит, что они перестанут управлять автомобилями.«Сегодня многие испытывают финансовые трудности. Если человек окончил автошколу и купил себе старенькую «девятку» за 40 тыс. руб., вряд ли он будет готов оплатить страховку в размере 15-20 тыс. руб. Вероятнее всего, он решит ездить без ОСАГО, а если пару раз в год и будет оштрафован, это обойдется ему всего в 800 руб. с учетом возможности оплаты половины штрафа. А со временем и стаж накопится», — полагает Валерий Кузнецов.Таким образом, модернизация системы ОСАГО может привести к росту числа автовладельцев, не имеющих действующих полисов страхования. В результате в первую очередь пострадают добросовестные водители, которые при ДТП не получат компенсации. И будут по-прежнему нести финансовую нагрузку по вине нарушителей, только уже в размере полной стоимости ремонта.