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Суд взыскал с екатеринбургской химчистки «Айсберг» 131,5 тыс. рублей за порчу одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. С екатеринбургской химчистки «Айсберг» по решению суда взыскано более 131,5 тыс. руб. за порчу пуховика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2017 года жительница Екатеринбурга отдала пуховик супруга в химчистку. Само изделие зарубежного производства, было приобретено за 1 тыс. 480 евро. Во время приема куртки клиенту предложили покраску. Выдача изделия химчисткой была задержана на 11 дней. При получении одежды клиент заметила, что на ней кривыми строчками были вшиты заплаты из кожи, отличной от кожи изделия, более грубой фактуры.



Технолог объяснил, что кожа была испорчена утюгом. Подклад пуховика при покраске был испачкан черной краской. Независимая экспертиза оценила степень износа куртки в 50%.



«Поскольку дальнейшее использование пуховика по назначению невозможно по причине наличия неустранимых недостатков, с ответчика подлежит взысканию двукратная стоимость поврежденного пуховика — 66 тыс. 049 рублей. Однако «Айсберг» претензию не принял», — говорится в сообщении.



После этого клиент подала исковое заявление в Кировский районный суд города с требованием взыскать с компании данную сумму, а также 2 тыс. 240 руб. — выплаченных за услуги химчистки, компенсацию морального вреда — 25 тыс. руб. и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Также женщина просила возместить расходы по оплате экспертизы — 9,5 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб.



Кировским районным судом с ООО «Айсберг» взыскано в сумме 131 тыс. 569 рублей. Представитель химчистки подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в Свердловский областной суд, но судебная коллегия, рассмотрев все материалы дела, оставила его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

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