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В Сысертском районе начались продажи земельных участков в новом коттеджном поселке «Рысь»
18 май 2018 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Сысертском районе начались продажи земельных участков в новом коттеджном поселке «Рысь», расположенном в 20 минутах езды от Екатеринбурга. Об этом сообщает Villa66.
Изображение с сайта Villa66
«Жить за городом хотят многие, так как плюсы такого решения очевидны: свежий воздух, природа, тишина и отсутствие близких соседей. Все это способствует тому, что жители мегаполисов, стали больше интересоваться жизнью за городом. Но перед ними встает нелегкое решение какой поселок выбрать, чтобы можно было в полной мере насладиться загородной жизнью и не пожалеть о решении», — отмечают в компании Villa66.
Изображение с сайта Villa66
Поселок «Рысь» включает в себя 257 земельных участков площадью от 8 до 26 соток. Большая часть поселка находится в сосновом лесу, в южной и северной части имеются участки, расположенные на солнечной поляне.
«Переезжая в современный коттеджный поселок нового поколения, людям нет необходимости отказываться от привычного им городского комфорта. Стереотип о том, что за городом нет инфраструктуры, давно в прошлом. Поселки нового поколения удовлетворяют практически все потребности покупателя», — пояснили в компании.
Изображение с сайта Villa66
Так, в элитном поселке «Рысь»* для каждого участка предусмотрена возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, газопровод, электричество), которые выполнены подземным способом. Канализация запроектирована в виде индивидуальных септиков.
Удобное расположение в популярном и престижном Сысертском районе и федеральная трасса М-5 помогают жителям добираться быстро и комфортно до своего дома.
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414
+7 (343) 288-23-23
* — поселок «Рысь» считается престижным и элитным среди поселков «Заповедника».
Изображение с сайта Villa66
«Жить за городом хотят многие, так как плюсы такого решения очевидны: свежий воздух, природа, тишина и отсутствие близких соседей. Все это способствует тому, что жители мегаполисов, стали больше интересоваться жизнью за городом. Но перед ними встает нелегкое решение какой поселок выбрать, чтобы можно было в полной мере насладиться загородной жизнью и не пожалеть о решении», — отмечают в компании Villa66.
Изображение с сайта Villa66
Поселок «Рысь» включает в себя 257 земельных участков площадью от 8 до 26 соток. Большая часть поселка находится в сосновом лесу, в южной и северной части имеются участки, расположенные на солнечной поляне.
«Переезжая в современный коттеджный поселок нового поколения, людям нет необходимости отказываться от привычного им городского комфорта. Стереотип о том, что за городом нет инфраструктуры, давно в прошлом. Поселки нового поколения удовлетворяют практически все потребности покупателя», — пояснили в компании.
Изображение с сайта Villa66
Так, в элитном поселке «Рысь»* для каждого участка предусмотрена возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, газопровод, электричество), которые выполнены подземным способом. Канализация запроектирована в виде индивидуальных септиков.
Удобное расположение в популярном и престижном Сысертском районе и федеральная трасса М-5 помогают жителям добираться быстро и комфортно до своего дома.
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414
+7 (343) 288-23-23
* — поселок «Рысь» считается престижным и элитным среди поселков «Заповедника».
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