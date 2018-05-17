Магистраль особого риска

На днях в России официально запустили новый крупный инфраструктурный проект. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск. Ее стоимость оценивается в 365,9 млрд руб. Источник финансирования — государственно-частное партнерство. Строительство намечено на 2019-2024 годы.«Это важный и серьезный инфраструктурный проект. Он должен положительно повлиять на развитие районов, через которые будет протянута уральская магистраль. Дорога соединит две соседние агломерации, чтобы людям, которые там живут, было удобнее ездить и по своим личным делам, и в необходимых случаях на работу. Весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка 1 часа с небольшим», — заявил Дмитрий Медведев.Документ, который подписал глава правительства РФ, — изменения в Транспортную стратегию РФ до 2030 года. В приложении № 6, где перечислены крупнейшие инвестиционные проекты, добавляется пункт о строительстве «новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург».Эксперты разошлись в оценке перспектив уральской ВСМ. Аналитики, которые поддерживают этот проект, чаще всего говорят о его мощном синергетическом эффекте.Заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что данный проект будет выгодным со всех точек зрения.«Для возведения ВСМ потребуются многочисленные товары и услуги, которые могут предоставить местные предприятия, а это значит, увеличатся поступления в бюджеты разных уровней. Строительство магистрали может способствовать реализации множества проектов в обеих областях — как тех, которые ранее откладывались по причинам сложностей в транспортном сообщении между регионами, так и совершенно новых, которые станет возможным реализовать благодаря дороге. ВСМ будет иметь значение для транспортных связей регионов Урала как друг с другом, так и с остальными субъектами страны, связей между собой», — сообщил Ярослав Кабаков.Аналитик считает, что после завершения строительства поступления от перевозок будут формировать большую часть дохода проекта. Учитывая, что время поездки может быть небольшим, делать плату за проезд можно не такую значительную, что повысит пассажиропоток.«Что касается сроков окупаемости, то нужно учитывать, что по мере реализации проекта многие параметры могут меняться, и назвать сейчас конкретные даты вряд ли возможно. Государство планирует принимать активное участие в нем, а это значит, оно может ждать окупаемости проекта достаточно долго, кроме того, есть множество дополнительных выгод, что частично снимает вопрос о сроках окупаемости проекта», — полагает Я. Кабаков.Впрочем, далеко не все эксперты считают, что ВСМ является экономически выгодным проектом.Генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин не верит в окупаемость ВСМ.«С экономической точки зрения проект не имеет перспектив. Челябинск не является таким уж важным хабом, который в перспективе можно будет продлить, к примеру, в Казахстан или в Сибирь. Я думаю, что деловые поездки между Челябинском и Екатеринбургом не оправдают вложенных средств. Для этого потребуется установить максимально высокую стоимость билетов. Очевидно, что никто не поедет из Екатеринбурга в Челябинск за 5 тыс. руб. При этом подвижной состав для ВСМ придется закупать импортный. Соответственно, его нужно будет обслуживать за иностранные деньги», — рассказал Виталий Калугин.Эксперт сомневается, что реализацию проекта удастся довести до конца из-за огромных капитальных вложений и низкой востребованности магистрали.Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков также скептически оценивает перспективы ВСМ.«Стоимость проекта превышает 365 млрд руб. Чтобы за 30 лет окупить капитальные вложения (без учета расходов на текущее обслуживание), перевозчику нужно зарабатывать 1 млрд руб. в месяц. Для этого потребуется перевозить 1 млн пассажиров, то есть 33 тыс. человек в день. Если предположить, что стоимость одного билета будет составлять 1,2-1,3 тыс. руб., то набитый под завязку скоростной поезд из 10 вагонов (по 100 человек в каждом вагоне) должен по 15 раз ездить туда-обратно каждый день в течение 30 лет. Или окупаемость не планируется? Какие инвесторы добровольно под таким проектом подпишутся?», — написал на своей странице в Facebook Николай Сандаков.Ранее эксперты не раз критиковали проект ВСМ, считая, что между Челябинском и Екатеринбургом нет такого трафика, чтобы окупить столь серьезные вложения. Поэтому строительство магистрали может быть экономически выгодным только после завершения реализации проекта ВСМ Москва — Пекин. Магистраль между Екатеринбургом и Челябинском рассматривается как один из участков этого глобального маршрута.