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15% екатеринбуржцев выступили за отмену майских выходных

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. 15% опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что длинные выходные в мае нужно отменить. Об этом говорится в исследовании портала «Зарплата.ру».



85% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что длинные праздничные выходные — это хорошая возможность для отдыха и занятия личными делами.



«В этом году ситуация с майскими праздниками была довольно стандартной — четыре дня, приуроченные к 1 мая, и всего один день на 9 мая. При этом многим было удобно взять отпуска на 3 и 4 мая, продлив себе выходные. Гораздо интереснее, как мы будем отдыхать в 2019 году, пока это сложно предсказать. Возможно, 2 и 3 мая сделают выходными, тогда мы будем отдыхать пять дней подряд. При этом в следующем году 23 февраля выпадает на выходной день, а 8 марта — на пятницу. В 2019 году мы можем отдыхать меньше, чем в 2018 году», — считает руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

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