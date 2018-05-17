Кризис

Средний размер лимитов по кредитным картам на Среднем Урале снизился на 19%

В I квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области составил 48 тыс. 463 руб., что на 18,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех российских регионах показатель составил 46,1 тыс. руб. Это на 11,4% ниже уровня I квартала 2017 года.



«Средние размеры лимитов снижаются уже более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в ряде субъектов федерации лимиты, напротив, увеличиваются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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