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«МегаФон» назначил стратега для цифровизации корпоративного бизнеса на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Для эффективного развития бизнеса на корпоративном рынке Свердловской области к команде топ-менеджеров Уральского филиала компании «МегаФон» присоединился Владимир Мышенко. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



В зоне ответственности нового b2b руководителя — внедрение комплексных цифровых решений для предприятий региона, а также повышение уровня сервиса и качества обслуживания бизнесменов.



«Главная цель данного организационного изменения — более фокусная ориентация на корпоративных клиентов. Приоритетные задачи — укрепление позиций компании в Свердловской области за счет внедрения комплексных телеком-разработок на предприятиях региона, привлечение новых партнеров, повышение лояльности существующих клиентов, как следствие — увеличение нашей доли рынка в бизнес-сегменте», — отметила директор Свердловского отделения «МегаФона» Инна Джур.



По данным оператора, на Урале более 35 тыс. компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика телеком-услуг, из них каждая третья находится в Свердловской области. По статистике корпоративных запросов, сегодня каждое третье обращение бизнеса к оператору относится к внедрению дополнительных телеком-услуг и «умных» решений для оптимизации производственных процессов.



«Выбор в пользу «МегаФона» я сделал еще 8 лет назад, когда стал абонентом, а с появлением новых услуг и сервисов — «МегаФон.ТВ», pressa.megafon.ru, стал еще более активным цифровым пользователем. Возглавлять корпоративное направление в ключевом для бизнеса регионе — большая ответственность и амбициозная задача. Считаю «МегаФон» лидером по новейшим телеком-технологиям. Используя имеющиеся технические возможности в рамках общего курса на цифровизацию, мы реализуем для клиентов любые нестандартные решения», — отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса в Свердловской области В. Мышенко.

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