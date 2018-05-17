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Испанский «Атлетико» стал победителем Лиги Европы

Испанский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Встреча прошла в среду в Лионе и завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, забивший мячи на 21-й и 49-й минутах. Окончательный счет во встрече на 88-й минуте установил капитан испанской команды Габи Фернандес.



Таким образом, «Атлетико» стал победителем Лиги Европы и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В испанском чемпионате команда заняла второе место.

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