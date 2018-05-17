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Московские власти планируют привлечь 50 тыс. квалифицированных строителей

17 май 2018 (14:46)

Для реализации градостроительных проектов Москве потребуется привлечь еще около 50 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Для Москвы в целом крайне важно обучать молодых специалистов, так как градостроительные проекты в области транспортной инфраструктуры и реновации жилого фонда смогут в ближайшие годы обеспечить работой дополнительно порядка 50 тыс. архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей», — сказал он.

По словам Хуснуллина, на данный момент в строительных проектах столицы занято более 400 тыс. специалистов. Еще более 1 млн человек работают в смежных отраслях.

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