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Московские власти планируют привлечь 50 тыс. квалифицированных строителей

Для реализации градостроительных проектов Москве потребуется привлечь еще около 50 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».



«Для Москвы в целом крайне важно обучать молодых специалистов, так как градостроительные проекты в области транспортной инфраструктуры и реновации жилого фонда смогут в ближайшие годы обеспечить работой дополнительно порядка 50 тыс. архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей», — сказал он.



По словам Хуснуллина, на данный момент в строительных проектах столицы занято более 400 тыс. специалистов. Еще более 1 млн человек работают в смежных отраслях.



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