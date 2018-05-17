Дайджест
Минобороны Таиланда запустит базу данных иностранных граждан
17 май 2018 (14:46)
Минобороны Таиланда запустит базу данных по всем иностранцам, находящимся на территории королевства. Об этом пишет Bangkok Post.
Силовики планируют ввести мониторинг за туристами, инвесторами и иностранными работниками в рамках проекта по обеспечению должного уровня нацбезопасности. Власти намерены контролировать, где проживают приехавшие в страну иностранцы, чтобы предотвратить рост транснациональных преступлений, в частности, торговлю людьми, и террористической активности.
Отмечается, что пока эта база не введена в эксплуатацию, однакоправоохранительным органам уже поручено усилить борьбу с нелегалами.Агентство ТАСС сообщает, что в рамках очередного полицейского рейда в Таиланде были задержаны 37 иностранных граждан, в том числе один россиянин.
Силовики планируют ввести мониторинг за туристами, инвесторами и иностранными работниками в рамках проекта по обеспечению должного уровня нацбезопасности. Власти намерены контролировать, где проживают приехавшие в страну иностранцы, чтобы предотвратить рост транснациональных преступлений, в частности, торговлю людьми, и террористической активности.
Отмечается, что пока эта база не введена в эксплуатацию, однакоправоохранительным органам уже поручено усилить борьбу с нелегалами.Агентство ТАСС сообщает, что в рамках очередного полицейского рейда в Таиланде были задержаны 37 иностранных граждан, в том числе один россиянин.
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