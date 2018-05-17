Дайджест

Минобороны Таиланда запустит базу данных иностранных граждан

Минобороны Таиланда запустит базу данных по всем иностранцам, находящимся на территории королевства. Об этом пишет Bangkok Post.



Силовики планируют ввести мониторинг за туристами, инвесторами и иностранными работниками в рамках проекта по обеспечению должного уровня нацбезопасности. Власти намерены контролировать, где проживают приехавшие в страну иностранцы, чтобы предотвратить рост транснациональных преступлений, в частности, торговлю людьми, и террористической активности.



Отмечается, что пока эта база не введена в эксплуатацию, однакоправоохранительным органам уже поручено усилить борьбу с нелегалами.Агентство ТАСС сообщает, что в рамках очередного полицейского рейда в Таиланде были задержаны 37 иностранных граждан, в том числе один россиянин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: