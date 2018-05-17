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Европа нашла способ не исполнять санкции США против Ирана

Еврокомиссия может воспользоваться принятым двадцать лет назад, но остававшимся невостребованным положением о защите от исполнения санкций США. Об этом в среду, 16 мая, сообщает DW.



«Если это станет необходимо, мы готовы», — заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.



С помощью этого блокирующего постановления европейские компании получают право не выполнять американские санкции в отношении Ирана. При этом бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций. Данная законодательная норма была принята в 1996 году на фоне споров вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, но тогда ею так и не воспользовались, так как конфликт удалось уладить.

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