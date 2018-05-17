Новости дня

Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области составил 42 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 17.05.2018. В I квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области составил 42 тыс. 220 руб., что на 8,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех российских регионах показатель составил 46,1 тыс. руб. Это на 11,4% ниже уровня I квартала 2017 года.



Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (91,8 тыс. руб.), Чукотском АО (77 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (70,1 тыс. руб.), Камчатском крае (63,5 тыс. руб.), Сахалинской области (63,2 тыс. руб.) и Московской области (63 тыс. руб.).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: