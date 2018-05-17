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В Екатеринбурге планируют провести масштабную реконструкцию набережной Рабочей Молодежи

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Администрация Екатеринбурга планирует провести «глубокую» реконструкцию набережной Рабочей Молодежи. Об этом во время обхода центральных улиц 17 мая 2018 года сказал глава горадминистрации Александр Якоб.



По его словам, работы на набережной планируется провести не ранее чем через 3-4 года. На данный момент у городских властей нет эскиза реконструкции и представлений о стоимости работ.



Также А. Якоб добавил, что на время реконструкции планируется полностью перекрыть набережную.

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