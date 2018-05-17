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ФСК ЕЭС реконструировала подстанцию «Пыть-Ях», снабжающую энергией нефтегазовые предприятия Югры

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию подстанции сверхвысокого класса напряжения «Пыть-Ях» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.



Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири, в результате повышена надежность выдачи мощности Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, улучшено качество электроснабжения потребителей, в том числе нефтегазовых предприятий компаний «Роснефть» и «Славнефть».



В рамках проекта реконструкции на подстанции были заменены 10 устаревших масляных выключателей 220 кВ на современное элегазовое оборудование, имеющее лучшие технические характеристики и требующее меньше затрат на обслуживание.



Кроме того, установлены современные шкафы управления, защиты и автоматики, проложено более 72 км новых силовых и контрольных кабелей, которые передают в центры управлений Единой национальной электрической сети в режиме реального времени информацию о работе объекта и обеспечивают автоматизацию управления оборудованием.



Подстанция 500 кВ «Пыть-Ях» мощностью 1878 МВА была построена в 1976 году. Вместе с другими объектами сверхвысокого класса напряжения — подстанциями 500 кВ «Демьянская» и «Нелым» — она входит в энерготранзит «Сургут — Тюмень». По линиям 500 кВ подстанция «Пыть-Ях» подключена к Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

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