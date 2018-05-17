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Госдума приняла добровольную отставку председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой
17 май 2018 (13:34)
УрБК, Москва, 17.05.2018. Госдума приняла добровольную отставку председателя Счетной палаты (СП) Татьяны Голиковой, которая занимала этот пост с 2013 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, что экс-глава СП переходит на работу в правительство в ранге заместителя председателя по социальной политике.
Как ожидается, Госдума представит президенту четверых кандидатов на пост председателя СП — по одному от фракции. «Единая Россия» выдвинет главу правления Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, КПРФ — первого зампреда думского комитета по госстроительству Юрия Синельщикова, «Справедливая Россия» — главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора СП Максима Рохмистрова, который ранее был депутатом от ЛДПР.
Напомним, что экс-глава СП переходит на работу в правительство в ранге заместителя председателя по социальной политике.
Как ожидается, Госдума представит президенту четверых кандидатов на пост председателя СП — по одному от фракции. «Единая Россия» выдвинет главу правления Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, КПРФ — первого зампреда думского комитета по госстроительству Юрия Синельщикова, «Справедливая Россия» — главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора СП Максима Рохмистрова, который ранее был депутатом от ЛДПР.
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