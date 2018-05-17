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В Свердловской области план посевной кампании выполнен на 6,4%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. В Свердловской области повсеместно началась посевная кампания. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала со ссылкой на министра агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева.



По словам министра, на сегодняшний день хозяйствами области яровой сев проведен на площади 31 тыс. гектаров, в том числе: зерновых и зернобобовых культур — 26 тыс. гектаров, кормовых культур — 2 тыс. гектаров, технических культур — 2 тыс. гектаров, картофеля и овощей — 1 тыс. гектаров. План по посевной кампании выполнен на 6,4%.



«В 2018 году полевые работы начались в первой декаде мая, что существенно позднее среднемноголетних сроков. Физиологическое созревание почвы сдерживалось холодной погодой, частыми осадками третьей декады апреля. В результате чего верхний слой почвы находился в переувлажненном состоянии, что привело к сдерживанию интенсивности проведения полевых работ. При установлении благоприятных агрометеорологических условий хозяйства области смогут увеличить интенсивность проведения весенне-полевых работ, что обеспечит проведение ярового сева в оптимальные агротехнические сроки», — заявил Д. Дегтярев.



По его словам, в 2018 году предусмотрено достижение следующих основных показателей в отрасли растениеводства: произвести не менее 640 тыс. т зерна, 218 тыс. т картофеля, 43 тыс. т овощей открытого грунта, заготовить качественные грубые и сочные корма в объеме не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, заложить семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля, чтобы в 2019 году обеспечить посев в плановом объеме.



В полях Свердловской области в настоящий момент работает более 4 тыс. тракторов, 1 тыс. 459 агрегатов для предпосевной подготовки почвы, 1 тыс. 190 посевных агрегатов и 225 посевных комплексов.





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